Глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден предупредил Офис президента Украины, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий фонда в Украине.

Об этом говорится в письме Родена, как передает "Европейская правда".

В сообщении говорится, что письмо адресовано заместителям главы Офиса президента Украины Юлии Ковалив и Андрею Смирнову и было отправлено ориентировочно в понедельник вечером, 27 апреля.

Предложенные изменения в законодательство, которые расширят основания для увольнения главы НАБУ, включив в них решение суда об административном коррупционном правонарушении и стали поводом для появления письма. Роден считает такие изменения вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ, поскольку, по мнению Фонда, они поставят под сомнение независимость Бюро.

"Как вы знаете, институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы (сотрудничества МВФ с Украиной. - Ред.)", - пояснил руководитель миссии МВФ.

Под описание МВФ подпадают два законопроекта, которые были зарегистрированы в феврале-марте, но на прошлой неделе их начали готовить к рассмотрению в зале. Это проекты 3133 и 3180, содержащие аналогичные изменения в закон о НАБУ и позволяющие уволить действующего руководителя Бюро Артема Сытника.

Также в письме сказано, что оба законопроекта вызвали критику части депутатов, а члены фракции "Голос" подали к каждому из них 10-13 альтернативных проектов, предлагающих увольнять главу НАБУ также за азартные игры, гадание в общественных местах, невыполнение предписаний санитарно-эпидемиологической службы или в случае возникновения неудержимого желания у лиц, подследственных НАБУ, при отсутствии других оснований для увольнения. Впрочем, проект 3133 во вторник все равно был поддержан.

Отмечается, что представитель МВФ обратился именно к ОПУ, хотя ни один из законопроектов, вызывающих беспокойство Фонда, не был инициирован президентом. В Фонде между тем советуют Банковой повлиять на процесс, ведь принятие Украиной таких инициатив, исходя из данного письма, остановит выполнение действующей программы МВФ.

Глава миссии МВФ также напомнил, что неделю назад уже предупреждал ОПУ о проблемах в случае принятия одного из упомянутых законопроектов.

Напомним, что еще 11 марта комитет по вопросам правоохранительной деятельности Рады рекомендовал включить в повестку дня сессии законопроект 3133.

Также мы сообщали вчера, 28 апреля, что в повестке Рады пока нет закона об увольнении Сытника.