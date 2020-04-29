В среду, 29 апреля, участники акции протеста против ограничительных мер для предпринимателей вышли под здание Кабмина в Киеве с требованием завершить карантин для малого и микробизнеса с 1 мая.

"Страна" взяла комментарий у митингующих.

"Если карантин, то для всех. Почему мы не работаем, а Рошен работает, Эпицентр работает, Макдональдс работает. А если не для всех, то давайте открывать всех. А не так, что карантин только для малого бизнеса, а крупный бизнес работает", - говорят предприниматели.

Напомним, что акция протеста началась в 09:00 на улице Грушевского. Собравшиеся требуют завершить карантин с 1 мая и дать возможность малому бизнесу "кормить свои семьи"

Ранее мы писали, что Кабмин сегодня разрешит работу 282 рынков с 1 мая при соблюдении санитарных норм. Но больше послаблений до 11 мая не будет.