Президент Беларуси Александр Лукашенко отменил традиционное послание к парламенту и народу, которое было запланировано на середину апреля, из-за пандемии коронавируса.

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента РБ сообщает "Интерфакс-Украина".

"В том, что послание отложено, нет никакой конспирологии. Мероприятие было запланировано на середину апреля, но без конкретной даты. Как только готово было бы послание и оно соответствовало бы духу сегодняшнего дня, оно бы прозвучало в середине апреля. Но ситуация с коронапсихозом, инфекциями, а потом объявленной пандемией разительно изменила ситуацию не только в нашей стране, но и во всем мире", - сказал Лукашенко.

Президент отметил, что текущая ситуация в мире довольно нестабильная и поэтому он хочет избежать неопределенности в своем послании.

"Если бы положение изменилось только лишь в Беларуси, то послание уже бы прозвучало. Но мы очень зависим, как и все государства, и даже крупные, богатые, от того, что происходит во всем мире. Вот представьте президента на трибуне сегодня и что он может сказать: может быть, а если будет так, то будет так, а если эдак, то будет по-иному", - добавил президент.

По его словам, в связи с влиянием пандемии на глобальные политические процессы есть очень много вопросов, на которые сегодня трудно дать ответ или ответа нет вовсе, в силу сложившейся ситуации.

"Разные страны начали разыгрывать (пусть они меня простят) свои внутренние карты на этом психозе. И трудно представить в связи с этим, какие шаги они предпримут. Но мы же очень зависимы от внешнего мира. Очень зависимы, и не только мы. Разные политические силы внутри государств пытаются это использовать в каких-то политических целях, что недопустимо. И самое главное - экономическая неопределенность во всем мире", - добавил Лукашенко.

В качестве примера он привел колебания мировой цены на нефть, которая уходила в отрицательную плоскость. "Нам нужен точный прогноз. Его сегодня дать нельзя. Поэтому надо какое-то время, чтобы можно было проанализировать все процессы, которые происходят в стране и за ее пределами, и тогда уже что-то говорить народу", - подытожил он.

Лукашенко также считает в этой ситуации логичным совместить послание президента со своей предвыборной программой. Очередные выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 30 августа 2020 года.

Ранее Лукашенко сообщил об обновлении конституции в ближайшие пять лет.

Также мы писали, что президент Беларуссии назвал коронавирус "ударом по башке" от Господа и раскритиковал карантинные меры в Европе.