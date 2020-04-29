В Тернополе мужчина с коронавирусом нарушил режим самоизоляции и отправился гулять по городу в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские собираются составить на больного Covid-19 админпротокол.

Об этом во вторник, 28 апреля, рассказал начальник тернопольского отдела полиции Сергей Осадца, передает издание "За Збручем".

"Есть факты, когда человек, зараженный коронавирусом, выходил за пределы амбулаторного лечения в состоянии алкогольного опьянения. Три человека нам это подтвердили. Сейчас ищем видеоподтверждение этого факта. Мы отреагируем должным образом, будет составлен административный протокол. Также на выходных получали немало сообщений о скоплении людей. Полицейские реагировали должным образом, работали прежде всего на профилактику нарушений", - заявил правоохранитель.

Всего в городе составлено 33 админпротокола за нарушение карантина. Как утверждают стражи порядка, в Тернополе, со дня введения ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, возросло количество краж, разбоев и фактов пребывания на улицах города в нетрезвом состоянии без средств индивидуальной защиты.

Напомним, что недавно медики из Тернопольской области показали, как пациенту надевают на голову пакет и подключают два шланга, через один из которых поступает кислород. Таким образом врачи справляются с нехваткой аппаратов ИВЛ.

Ранее мы писали, что российский рок-музыкант Сергей Шнуров написал песню о том, как на карантине люди чаще склоняются к алкоголизму.