Бывший президент Евросовета, председатель Европейской народной партии (ЕНП) Дональд Туск призвал поляков не участвовать в президентских выборах в Польше, которые должны состояться в мае.

Об этом он заявил в видеообращении, размещенном в Twitter.

Туск отметил, что сознательно избегает слова "выборы", поскольку ситуация, которую готовит власть Польши на 10 мая, не имеет ничего общего с выборами.

Также он добавил, что есть ряд причин, из-за которых президентские выборы в Польше могут не состояться в мае. Первой он назвал проблему безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. По его словам, заверения представителей власти в безопасности проведения выборов в связи с эпидемией Covid-19 не являются достаточными, поскольку для этого нужны более авторитетные рекомендации, в частности вирусологов.

Второй причиной он назвал неконституционность проведения выборов. Вместе с тем, важнейшей причиной он назвал то, что никто в данных условиях "не может гарантировать тайну голосования".

Экс-премьер Польши выразил убеждение, что если все честные и порядочные поляки скажут, что "это не выборы, мы не будем принимать в этом участие”, то это будет одним из поводов отказа правящей партии "Право и Справедливость" от проведения выборов в нынешних условиях. Он заверил, что сейчас можно подготовить выборы в другие сроки, которые будет проводить "Государственная избирательная комиссия по рекомендации врачей и экспертов, а не действующая власть любой ценой в собственных политических интересах”".

Согласно предварительным планам, президентские выборы в Польше должны состояться 10 и 24 мая.

Oświadczenie w sprawie „wyborów” 10 maja.https://t.co/Gd3N7Oizwo — Donald Tusk (@donaldtusk) April 28, 2020

Напомним, сейм Польши разрешил гражданам страны выбирать президента по почте. Представители власти убеждены, что это единственный возможный вариант провести выборы в период пандемии. В противном случае, по их убеждению, в стране может произойти конституционный кризис.

Также мы писали, что глава польского Минздрава призвал отложить выборы президента страны на два года.