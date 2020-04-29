Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал намерение премьера Дениса Шмыгаля создавать новые рабочие места путем привлечения украинцев к ремонту и строительству автомобильных дорог.

Об этом Разумков заявил в интервью "РБК Украина".

Глава Верховной Рады рассказал о том, что думает, если Шмыгаль придет с таким заявлением в парламент.

"Давайте придет, принесет, почитаем, дальше будем принимать решение. Поскольку хотелось бы, чтобы страна быстрее вышла из ситуации с карантином, когда это будет возможно. И, конечно же, чтобы такая возможность появилась не только в Украине, но и в мире", – сказал депутат.

Он добавил, что коронавирус является большой проблемой для мира.

"С таким мы не сталкивались, наверное, никогда. Даже глобальные войны с учетом потерь не охватывали весь мир", - добавил спикер.

Ранее "Страна" разбиралась, как правительство хочет создать 500 тысяч рабочих мест и сколько будет платить. Детальнее почитать можно здесь.

Также мы сообщали, что Уманский раскритиковал идею Шмыгаля отправить мести улицы и класть асфальт.