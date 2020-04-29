Французские депутаты одобрили план правительства по снятию карантина, согласно которому ограничения будут ослаблены уже с 11 мая. Планируется разрешить работу магазинов, однако кафе и рестораны останутся закрытыми.

Об этом в среду, 29 апреля, информирует газета Le Figaro.

Сообщается, что план французского Кабмина поддержали 368 депутатов Национального собрания, 100 проголосовали против, еще 103 народных избранника воздержались. Стоит отметить, что дебаты по поводу принятия стратегии правительства длились более трех часов.

План снятия карантина с 11 мая предусматривает возобновление работы всех заведений торговли, кроме кафе и ресторанов. В общественном транспорте будет введен масочный режим. Вместе с этим французам разрешили индивидуальные занятия спортом и собрания группами не более 10 человек. Откроются также детские сады и начальная школа.

Также с 11 мая во Франции планируют ежедневно совершать до 700 тысяч тестов на коронавирус для людей с подозрительными симптомами. Власти будут интенсивно отслеживать и изолировать контактных лиц новых больных.

Премьер страны Эдуар Филипп отметил, что есть риск "второй волны" эпидемии, поэтому действовать нужно осторожно, поэтапно и убеждаясь, что мы контролируем распространение вируса". По его словам, если к 11 мая эпидемиологическая картина во Франции ухудшится, страна не начнет выход из карантина, или даже усилит ограничения.

Напомним, что согласно плану правительства Франции, с 11 мая людям снова можно будет передвигаться без специальных разрешений. Исключение составят поездки больше, чем на 100 километров от места проживания.

Ранее мы писали, что украинский Кабмин утвердит план выхода из режима ограничений 6 мая.