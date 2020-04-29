В среду, 29 апреля, в центре Киева предприниматели требуют завершить карантин 1 мая, чтобы у них была возможность возобновить работу.

В 09:00 на улице Грушевского под стенами Кабмина началась акция протеста. Собравшиеся требуют завершить карантина с 1 мая и дать возможность малому бизнесу "кормить свои семьи". Люди приехали на автомобилях и этим заблокировали проезд через улицу Грушевского.

Приехали эвакуаторы из-за этого между протестующими и полицией произошла словесная перепалка, которая затем переросла в потасовку.

Протестующие заявляют, что карантин должен быть для всех. "Эпицентр" работает, Рошен, Макдоналдс работают, не работает только малый бизнес, если карантин - то для всех" - заявил Эльдар, владелец сети кофеен.

Затем протестующие начали освобождать одну полосу движения, чтобы их автомобили не эвакуировали. После этого накал снизился.

В итоге улицу Грушевского практически расчистили и должны восстановить движение автомобилей. Автомобили не эвакуировали, протестующие их забрали сами.

Напомним, что ожидается, что Кабмин сегодня разрешит работу 282 рынков с 1 мая при соблюдении санитарных норм. Но больше послаблений до 11 мая не будет.

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