Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил о том, что его политсила будет обжаловать в Конституционном суде подписание президентом Зеленским закона о продаже земли.

Об этом передает пресс-служба партии.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал земельный приговор будущему страны. Несмотря на мнение подавляющего большинства граждан, несмотря на аргументы аграриев и обоснованную критику оппозиции, он поставил свою подпись под законом, открывающим не продажу, а распродажу украинской земли. Одним росчерком пера банкротство украинского фермерства, обезземеливание селян, подрыв продовольственной безопасности, всплеск коррупции и рейдерства из риска превратились в реальную угрозу", - заявил Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что ради обещанных в долг нескольких миллиардов от МВФ власть "пустила с молотка" национальные богатства, национальную перспективу и национальный суверенитет.

"Власть упорно твердит, что таким образом она сможет избежать дефолта и предотвратить экономический упадок. Однако это ложь. От бездарности, безответственности и дилетантства власти обещанные копейки не спасут. Именно это является главной угрозой для Украины. Правда же состоит в том, что Зе-команда находится под полным внешним контролем. Она не способна проводить политику, которая отвечает интересам украинского народа, и бездумно выполняет заказ внешних кредиторов, которые видят Украину аграрно-сырьевым придатком", – отметил Юрий Бойко.

Он так же заявил, что партия продолжит борьбу против планов обезземеливания и разорения страны и людей.

"Их намерения натолкнутся на жесткое и организованное сопротивление. Первым шагом, предпринятым оппозицией, будет обращение в Конституционный Суд с представлением об отмене земельного закона, нарушающего Конституцию и принятого с грубыми нарушениями процедуры. Мы уверены в своей победе и торжестве справедливости", - акцентировал народный депутат.

Также оппозиция возьмет под контроль весь комплекс земельных проблем и конфликтов.

"Тихо провернуть земельную аферу власти не удастся. Мы сделаем все, чтобы защитить громады, фермеров и собственников земельных наделов от произвола и рейдерства коррумпированной власти и ушлых спекулянтов.

В дальнейшем наша партия продолжит работу над разработкой и реализацией такого закона о земле, который позволит провести честное и справедливое распаевание, защитит права украинских граждан и станет стимулом для экономического развития страны. Когда наш проект будет готов, мы обязательно обеспечим его обсуждение и гарантируем право украинских граждан решить земельный вопрос на общенациональном референдуме", - резюмировал Юрий Бойко.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Игорь Уманский заявил нам, что "либерасты должны отойти на задний план".