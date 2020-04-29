Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает закон о люстрации, из-за которого, по его мнению, с должностей были уволены эффективные чиновники.

Об этом председатель украинского парламента рассказал в интервью "РБК-Украина".

На вопрос журналиста о том, собирается ли Рада принимать решение об отмене закона о люстрации, основываясь в том числе и на решении ЕСПЧ, Разумков ответил, что в условиях карантина и эпидемии коронавируса подобные вопросы рассматриваться не будут.

"В дальнейшем, в зависимости от инициатив народных депутатов и уровня поддержки, теоретически это возможно. Опять же - есть решение ЕСПЧ, о котором вы сказали. Этот вопрос также находится на рассмотрении Конституционного суда Украины. Поэтому - посмотрим", - заявил спикер Рады.

Разумков также выразил свою личную позицию касательно закона о люстрации. Он отметил, что очень специфически относился к люстрации и раньше и сейчас менять свою позицию по этому вопросу не намерен.

"Поэтому мое отношение к люстрации достаточно специфическое: я ее не поддерживаю. Объясню почему. Под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замазаны в каких-то громких скандалах. Есть ли за ними коррупционный шлейф? Не мне судить, этим должны заниматься правоохранительные органы. Например, у меня были знакомые, которые не производили впечатление злостных коррупционеров вселенского масштаба", - добавил председатель парламента.

Спикер подчеркнул, что ответственность за какие-либо злодеяния должна быть персональной. Также на вопрос о том, собирается ли Разумков инициировать отмену закона о люстрации, глава Рады отметил, что ему необходимо понимать уровень поддержки такой инициативы среди депутатов, "чтобы это не было "холостым выстрелом".

Напомним, что 17 октября, пятеро люстрированных прокуроров выиграли суд против Украины в Европейском суде по правам человека.

Ранее мы писали, что 3 марта, в Конституционном суде Украины продолжили рассматривать дело о соответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации). Однако решение так и не было принято.