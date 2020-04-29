Президент Грузии Саломе Зурабишвили обеспокоена дальнейшей судьбой отношений Тбилиси и Киева из-за возможного назначения Михаила Саакашвили в украинский Кабинет Министров.

Об этом говорится на сайте президента Грузии.

Зурабишвили отметила, что недопустимо вмешиваться во внутренние дела и кадровую политику другого государства, однако считает "неприемлемым и непонятным" назначение Саакашвили.

"Грузия и Украина являются тесными стратегическими партнeрами. Наше сотрудничество основано на вековой дружбе между народами и уважении наших совместных интересов и стремлений. Несмотря на это, наша страна-партнер рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру, которая признана виновной всеми тремя судебными инстанциями в Грузии. Надо отметить, что это вызвало обоснованную тревогу и реакцию нашего руководства и общества", - говорится в заявлении.

Зурабишвили сожалеет, что сложившаяся ситуация уже привела к отсутствию доверия между странами.

Ранее мы писали, что Кабмин не вносил представление на назначение Саакашвили вице-премьером и пока не собирается этого делать.

Также напомним, что Грузия отозвала посла из Украины из-за Саакашвили.