По состоянию на утро среды, 289 апреля, в Украине зафиксировано уже 9 866 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 28 апреля, этот показатель составлял 9 410 случаев. Новых случаев за сутки - 456.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины (ЦОЗ) в соцсети.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 250 летальных, 1 103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

Винницкая область - 412 случаев;

Волынская область - 271 случай;

Днепропетровская область - 323 случая;

Донецкая область - 52 случая;

Житомирская область - 357 случаев;

Закарпатская область - 403 случая;

Запорожская область - 228 случаев;

Ивано-Франковская область - 821 случай;

Кировоградская область - 377 случаев;

г. Киев - 1341 случай;

Киевская область - 643 случая;

Львовская область - 405 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Николаевская область - 116 случаев;

Одесская область - 261 случай;

Полтавская область - 188 случаев;

Ровенская область - 588 случаев;

Сумская область - 98 случаев;

Тернопольская область - 708 случаев;

Харьковская область - 237 случаев;

Херсонская область - 111 случаев;

Хмельницкая область - 81 случай;

Черновицкая область - 1489 случаев;

Черкасская область - 282 случая;

Черниговская область - 41 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 апреля 2020 в Центр поступило 1 230 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 27 846 сообщений о подозрении на Covid-19.

Напомним, "Страна" ведет онлайн - репортаж о том, как Украина и мир борются с эпидемией Covid-19.