Данные на утро 29 апреля. Количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 866 человек
По состоянию на утро среды, 289 апреля, в Украине зафиксировано уже 9 866 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Вчера, 28 апреля, этот показатель составлял 9 410 случаев. Новых случаев за сутки - 456.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины (ЦОЗ) в соцсети.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 09:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 250 летальных, 1 103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:
Винницкая область - 412 случаев;
Волынская область - 271 случай;
Днепропетровская область - 323 случая;
Донецкая область - 52 случая;
Житомирская область - 357 случаев;
Закарпатская область - 403 случая;
Запорожская область - 228 случаев;
Ивано-Франковская область - 821 случай;
Кировоградская область - 377 случаев;
г. Киев - 1341 случай;
Киевская область - 643 случая;
Львовская область - 405 случаев;
Луганская область - 33 случая;
Николаевская область - 116 случаев;
Одесская область - 261 случай;
Полтавская область - 188 случаев;
Ровенская область - 588 случаев;
Сумская область - 98 случаев;
Тернопольская область - 708 случаев;
Харьковская область - 237 случаев;
Херсонская область - 111 случаев;
Хмельницкая область - 81 случай;
Черновицкая область - 1489 случаев;
Черкасская область - 282 случая;
Черниговская область - 41 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 апреля 2020 в Центр поступило 1 230 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 27 846 сообщений о подозрении на Covid-19.
Напомним, "Страна" ведет онлайн - репортаж о том, как Украина и мир борются с эпидемией Covid-19.