"Нафтогаз" за прошлый год получил 63,3 млрд гривен чистой прибыли, что в 5,5 раз больше чем в 2018 году. Таких показателей акционерная госкомпания добилась благодаря выплате "Газпромом" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом в четверг, 29 апреля, информирует пресс-служба "Нафтогаз Украина".

"В 2019 году мы сгенерировали значительные денежные поступления, несмотря на падение цен на газ. "Нафтогаз" получил 110 млрд грн операционного денежного потока, включая 55,7 млрд грн, связанными с арбитражем (по транзитному контракту с "Газпромом" - Ред.)", - говорится в сообщении компании.

При этом, прибыль в прошлом году от обычной деятельности снизилась в 6,1 раз - до 2,58 млрд грн.

Как отметили в "Нафтогазе", после получения компенсации от "Газпрома", из этих денег украинская казна получила 12,2 млрд гривен налога на прибыль и еще получит 48,2 млрд в виде дивидендов за 2019 год.

Как уточнили в "Нафтогазе", чистый операционный денежный поток увеличился с 71,6 млрд грн до 110 млрд грн, а свободный денежный поток - с 45,7 млрд грн до 85 млрд грн.

Среди достижений прошлого года компания также назвала успешное завершение отделения функции оператора газотранспортной системы, заключение нового пятилетнего контракт на транзит газа с "Газпромом" с гарантированными доходами и поступлениями в валюте и выпуск еврооблигаций на $835 млн и 600 млн евро.

Напомним, что "Нафтогаз" планирует заключить 15-летний контракт с французской компанией Expert Petroleum для увеличения добычи газа на Западной Украине.

Ранее мы писали, что "Нафтогаз" пока не рассматривает возможность импорта газа в Украину, так как на данный момент рынок переполнен этим энергоресурсом.