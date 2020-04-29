Националист Сергей Стерненко, который в 2018 году убил в Одессе человека, добился того, чтобы Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал НАБУ открыть дело против генпрокурора Ирины Венедиктовой о недекларировании имущества.

Об этом сам Стерненко написал на своей странице в Facebook во вторник, 28 апреля.

По словам радикала, он подал в антикоррупционный суд заявление о возможном недекларировании Венедиктовой часов за 10 тысяч евро и членства в общественной организации с признаками доходности.

"Жалобу Стерненко Сергея Вячеславовича на бездействие должностного лица НАБУ по невнесению сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований удовлетворить. Обязать должностное лицо НАБУ внести сведения по заявлению Стерненко Сергея Вячеславовича от 13 апреля 2020 в ЕРДР", - гласит документ.

Фото: Сергей Стерненко

Напомним, что Сергей Стерненко был главой одесского "Правого сектора". В 2018 году в Одессе он убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова, бывшего десантника из 25-й бригады, отца троих детей. "Страна" подробно писала о том, кто такой радикал Стерненко и за что его могут посадить после смены генпрокурора.

Ранее мы писали, что суд обязал генпрокурора Ирину Венедиктову отменить постановление о передаче дела радикала Сергея Стерненко в Главное следственное управление СБУ и вернуть его в Национальную полицию.