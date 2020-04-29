В Днепре власти пошли на очень неоднозначный шаг в своей борьбе с эпидемией коронавируса Covid-19. Здесь на домах, где проживают госпитализированные с подозрением на грозную инфекцию, появились листовки - предупреждения.

Такие "информационные листки" развешены уже на 150 домах города. Об этом передает Радио Свобода.

В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаи инфекции.

Как пояснили чиновники, подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, будут дезинфицировать чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.

Фотографии объявлений уже появились в соцсетях и вызвали бурную дискуссию среди горожан.

Вместе с тем юрист правозащитной группы "Сич" Виталия Серебрянская считает, что появление таких объявлений на подъездах домов является нарушением прав человека. Если инфекция действительно несет общественную опасность, то обработка отдельных персональных данных может осуществляться без согласия человека для предотвращения распространения болезни, но доступ к данным должен предоставляться только ограниченному кругу лиц, говорит она.

"Этими данными могут пользоваться медико-эпидемиологические службы и органы исполнительной власти, например, чтобы сделать дополнительную дезинфекцию в подъезде, но ни в коем случае нельзя распространять эти данные для общественности. В подъездах люди часто друг друга знают и человека вычислить несложно. Мы советуем людям, если они чувствуют дискриминацию из-за обнародования данных, обращаться к региональному уполномоченному по правам человека или в полицию", - рассказала юрист.

В то же время ее коллега Андрей Верба считает, что речь об обнародовании персональных данных не идет: в листовках нет фамилий, имен и отчеств людей, дат рождения и тому подобного.

Напомним, что по состоянию на вечер 28 апреля в Днепропетровской области подтвердили 323 случая коронавирусной инфекции.

Ранее "Страна" сообщала, что в Днепре выявили вспышку коронавируса, которая возникла из-за религиозной секты из Першотравенска.