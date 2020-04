Принц Гарри и его жена Меган Маркл, которые разорвали отношения с королевской семьей и отказались от всех привилегий, положенных по статусу, готовятся взорвать самую настоящую информационную бомбу.

Герцог и герцогиня Сассексская наняли двух своих приятелей-журналистов - Омида Скоби и Каролин Дюран, которые и записали сенсационную книгу об их жизни при дворе. Книга должна выйти в свет 11 августа. Об этом сообщает The Sun.

Рабочее название сочинения - Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan (Современные королевские особи в деталях: реальный мир Гарри и Меган).

320-страничная книга изображает позитивный образ пары и ее необычное решение отказаться от статуса старших членов королевской семьи.

Омид Скоби это близкий к паре светский журналист и известен тем, что звонил королеве в ее 94-й день рождения.

Вторым автором книги является американская журналистка Кэролин Дюран, которая 15 лет освещает вопросы королевской семьи, и также дружит с Гарри и Меган.

