Еще одна влиятельная дама американской политики выступила на стороне Джо Байдена в его грядущей гонке за пост президента США.

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон (которая проиграла Трампу в 2016 - Ред.) официально заявила о том, что будет всемерно поддерживать Байдена в его противостоянии с нынешним главой Белого дома.

Об этом жена Билла Клинтона заявила во время виртуальной встречи с Джо Байденом, посвященной борьбе с коронавирусом.

"Я была не только коллегой Джо (в администрации Барака Обамы - Ред.), я была его другом, и я хотела бы, чтобы он был президентом прямо сейчас. Мы все должны сделать все возможное, чтобы поддержать этого человека, которого мы хотим вернуть в Белый дом, чтобы покончить с игнорированием американских ценностей, американских институтов и законов", - отметила Клинтон.

Затем в своем Twitter Хиллари Клинтон развила и тему борьбы с эпидемией.

"Я бы хотела, чтобы Джо Байден был в Овальном кабинете прямо сейчас. Американцы заслуживают президента, который будет бороться с кризисом Covid-19 с состраданием, компетентностью и уважением к науке, которая нам необходима для спасения жизней и возрождения экономики", - написала Хиллари Клинтон.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден заявил, что Трамп может попытаться отложить президентские выборы в США.