В Сирии произошел очередной масштабный теракт. Здесь, в городе Африн, который контролируют поддерживаемые Турцией антибасадовские отряды, на воздух взлетел бензовоз. В результате взрыва погибло несколько десятков людей.

Об этом передает Радио Свобода.

Сирийская обсерватория по правам человека, которая базируется в Великобритании, сообщила, что жертвами взрыва стали 27 человек, однако отметила, что это число может возрасти из-за обилия раненых в критическом состоянии.

По данным же Министерства обороны Турции, в результате взрыва погибли 40 человек, в том числе 11 детей. 47 человек были ранены. Министерство возложило ответственность за нападение на возглавляемые курдами Отряды народной самообороны, организацию, которую в Турции считают террористической группировкой.

Анкара часто обвиняет курдскую организацию в таких атаках, в то время как курды говорят, что не устраивают нападения на гражданских лиц.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция и Россия подписали документ о совместном патрулировании в Сирии.