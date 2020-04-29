Президент Дональд Трамп пошел на очередной шаг, что бы смягчить последствия эпидемии коронавируса для экономики США и социума. Глава Белого дома подписал указ со ссылкой на закон об оборонном производстве, которым мясоперерабатывающим заводам предписано оставаться открытыми во время эпидемии Covid-19.

"Очень важно, чтобы производители говядины, свинины и птицы в цепочке поставок продовольствия продолжали работать и выполнять заказы, чтобы обеспечить непрерывные поставки белковой продукции для американцев", - говорится в указе президента США, опубликованном пресс-службой Белого дома.

Действие указа распространяется на все мясоперерабатывающие заводы в США, чтобы предотвратить перебои в поставках продовольствия.

Напомним, что ранее целый ряд мясоперерабатывающих заводов в США был закрыт. Так, компания Tyson Foods закрыла комбинат по переработке свинины в Колумбус-Джанкшен (штат Айова) после того, как два работника с диагнозом Covid-19 скончались и тесты еще 148 рабочих дали положительный результат. Также был закрыт завод по переработке свинины в Ватерлоо (штат Айова).

Кроме того, был закрыт завод по производству говядины JBS после того, как он стал центром вспышки коронавируса в Грин-Бей (штат Висконсин).

Компания Smithfield закрыла три завода по переработке свинины в Миссури, Висконсине и Южной Дакоте.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп предложил ученым доставить свет внутрь человека и убить коронавирус.