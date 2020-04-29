В связи с пандемией коронавируса авиакомпании начали менять правила перелетов. Они будут действовать и после исчезновения угрозы распространения инфекции в целях безопасности.

Об этом сообщает сайт "В отпуск".

Сейчас стало известно, как организовывают перелеты некоторые компании.

Холдинг Air France / KLM

Французско-нидерландский авиационный холдинг будет блокировать средние места и следить за соблюдением социальной дистанции между пассажирами до 1,5 метров. В случаях, когда социальное дистанцирование будет невозможно, экипажи станут раздавать маски тем пассажирам, у которых их еще нет.

Чтобы свести к минимуму контакты между экипажем и пассажирами, Air France отказалась от еды и напитков на внутренних и европейских коротких рейсах. Пассажиры на межконтинентальных перелетах получают индивидуально упакованные продукты.

Сейчас перед каждым вылетом самолеты компании тщательно очищаются. С кресел убраны подушки (на коротких и средних рейсах); на дальнемагистральных подушки очищаются с помощью дезинфицирующих средств. Все самолеты из стран с высоким уровнем риска полностью дезинфицируются с использованием аэрозолей. На борту каждого воздушного судна члены экипажа имеют для своей защиты салфетки, виниловые перчатки, дезинфицирующие спреи, защитные маски и тому подобное.

К лицам, путешествующим авиакомпанией KLM из Амстердама в Канаду, Сингапур и Южную Корею, измеряют температуру тела перед посадкой в ​​самолет. С 17 апреля пассажиры, летящие в Нидерланды из стран повышенного риска, до вылета заполняют форму проверки. В зависимости от ответов пассажир может быть не допущен на борт.

Emirates

Компания Emirates запустит часть отмененных рейсов не ранее 1 июля. Однако уже сейчас Emirates решила усилить меры безопасности в аэропорту и на борту самолета.

Все, кто непосредственно контактирует с пассажирами, должны носить средства индивидуальной защиты: одноразовый фартук, очки, маску и перчатки. В аэропорту Дубая его сотрудники и путешественники должны использовать перчатки и маски. Пассажиры должны носить свои маски и перчатки на протяжении всего пути от регистрации до посадки.

Тепловые сканеры отслеживают температуру всех пассажиров и сотрудников, которые заходят в аэропорт. В местах ожидания размещены индикаторы расстояния, чтобы помочь путешественникам соблюдать необходимую дистанцию при регистрации и посадке. Также в аэропорту на каждой стойке регистрации установлены защитные барьеры, чтобы обеспечить дополнительную безопасность пассажиров и сотрудников при взаимодействии через стойку.

На борту самолета места заранее распределяются между отдельными пассажирами или семейными группами с соблюдением протоколов физического дистанцирования.

Еда и напитки на борту будут предлагаться в коробках. Также в салоне лайнера не будет журналов и других печатных материалов.

Сейчас не разрешается брать на борт самолета ручную кладь, кроме ноутбука, сумочки, портфеля или детских вещей. Все остальные предметы должны быть включены в зарегистрированный багаж.

Все самолеты Emirates будут проходить усиленную очистку и дезинфекцию в Дубаи после каждого рейса.

Wizz Air

Лоукостер Wizz Air будет стремиться минимизировать взаимодействие между пассажирами и сотрудниками. Например, компания хочет ввести только автоматическую регистрацию. А при посадке и на борту будет соблюдаться определенное расстояние между людьми. Пока неизвестно, как будет решаться проблема переезда пассажиров из терминалов к самолету в автобусах, которые часто плотно забиты.

Венгерская авиакомпания будет блокировать среднее место в салонах самолетов.

Все сборы за дополнительные услуги будут осуществляться через интернет.

На борту все члены экипажа будут носить маски и перчатки, а каждый пассажир получит дезинфицирующие салфетки. Кроме того, все самолеты должны проходить полную дезинфекцию каждый день после завершения рейсов.

Ранее "Страна" писала, какие еще изменения ожидают пассажиров после спад пандемии.

Мы также сообщали, что Emirates Airline начала брать анализ крови у пассажиров перед полетом.