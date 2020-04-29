После многочисленных публикаций в прессе о работе в режиме "для своих" ресторана "Велюр" нардепа Николая Тищенко туда отправилась полиция. Посетителей правоохранители там не увидели.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

После публикаций материалов о "Велюре" сотрудники Голосеевского управления полиции внесли сведения в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. А затем выехали на улицу Льва Толстого, где находится заведение, с проверкой.

Как рассказал сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигора, правоохранителям открыл двери администратор ресторана.

"В заведении посетителей не было. Там находились несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина", - сказал Вернигора.

В соцсетях эту проверку пользователи назвали показухой.

Ранее "Страна" приводила мнения однопартийцев Тищенко о скандале с рестораном.

Мы также писали, что сам нардеп обвинил писавших о ресторане журналистов в продажности.