Количество инфицированных коронавирусом в Черновицкой области приближается к полутора тысячам. "Украинский Ухань" по-прежнему лидирует по заболеваемости среди всех регионов Украины.

Об этом сообщает глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

"В Черновицкой области сегодня, 28 апреля, официально подтверждено еще 60 случаев заражения коронавирусом, из них 21 – в Черновцах. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 1489 человек", – заявил он.

Количество больных COVID-19 в Черновицкой области приближается к полутора тысячам. Видео: Facebook / Сергей Осачук

Еще 19 пациентов вылечились от коронавируса, теперь таких в регионе 98. По словам Осачука, больницы могут принять 2783 больных с COVID-19. Сейчас из них занято 501 место – остальные зараженные находятся на самоизоляции. Он также добавил, что областная больница получила дезинфекционный тоннель, который очищает от всех микробов того, кто через него проходит. Пользоваться ноу-хау разрешили врачам, пациентам и посетителям больницы.

Напомним, Черновицкая область вырвалась в лидеры страны по количеству инфицированных коронавирусом.

Как сообщала "Страна", за сутки в Черновицкой области зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом. Среди них шестеро детей. В области умерли пять человек, у которых подозревали вирус.