Во вторник, 28 апреля, в Луганской области были обстреляны позиции Вооруженных сил Украины. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Несмотря на поминальные дни, велись обстрелы из района жилых кварталов Голубовского. Огонь велся из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибров 152 мм и 122 мм, а также из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из населенного пункта Первомайск стреляли из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 "Золотое".

При обстрелах один военнослужащий получил осколочное ранение, несовместимо с жизнью.

Как писала "Страна", 20 апреля на Донбассе один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения.

А 18 апреля мы публиковали сводку штаба ООС, в которой сообщалось о пяти обстрелах на Донбассе.