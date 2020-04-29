Кабинет министров Украины изучает поступающие предложения о привлечении украинцев на работу за границей, но относится к реализации этого с осторожностью. Об этом заявил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Согласно Конституции передвижение и пересечение границы для украинцев запретить прямо невозможно, но в правительстве сейчас очень осторожно относятся к таким предложениям других стран, в первую очередь с точки зрения безопасности и здоровья наших граждан", - сказал Мокан в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос о том, будет ли Украина разрешать своим гражданам выезд за границу с предоставлением чартерных рейсов.

По его словам, около 8 тысяч украинцев находятся за границей в настоящий момент и хотят вернуться на родину, на что тратятся средства и организовываются спецрейсы, поэтому Украина не может "стимулировать массовый выезд украинцев за границу, даже если это касается стран, которые подали запросы".

Вместе с тем, как подчеркнул представитель правительства в Раде, Кабмин анализирует поступающие предложения.

Он подчеркнул, что Кабмин будет принимать решения "в индивидуальном порядке".

"Пока что на данном этапе чартерные рейсы не стимулируются", - подытожил Мокан.

Он напомнил, что предложения работы для украинцев поступали, в частности, от Финляндии, также Польша нуждается в рабочей силе из Украины.

Мокан отметил, что около 2,5 млн украинцев вернулись на родину в связи пандемией коронавируса, правительство разрабатывает механизм их трудоустройства.

Ранее "Страна" информировала, что в Польше готовят чартерные рейсы, чтобы завезти украинских заробитчан на сбор урожая.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что во время пандемии коронавируса Украина не будет отправлять своих граждан на работу за рубеж.