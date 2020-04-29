Полицейские не составляли административных протоколов о нарушении карантина в отношении участников акции под Офисом президента, состоявшейся 27 апреля.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на спикера Печерского управления полиции Киева Оксану Тищенко.

Вчера вечером прошла акция, в которой приняло участие несколько десятков человек, против завершения следствия по делу о гибели херсонской активистки Екатерины Гандзюк (подробнее можно прочитать здесь). В ней принял участие, в том числе, и радикал Стерненко, который в мае 2018 года убил человека в Одессе.

Несмотря на то, что это собрание было грубым нарушением режима карантина, протоколы об административном нарушении на участников акции не составляли. В полиции не объяснили, почему вдруг для них сделали исключение.

"С ними полиция провела профилактическую беседу, и они разошлись", - коротко прокомментировала ситуацию Тищенко.

Как рассказывала "Страна", вместо того, чтобы вызвать полицию и оштрафовать нарушителей карантина на 17 тысяч гривен, представители власти поступили иначе. К протестующим из Офиса президента вышли пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель и сотрудник прокуратуры, который выслушали требования собравшихся.

Мы также приводили мнение генпрокурора Ирины Венедиктовой по поводу вчерашней акции.