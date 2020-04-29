После потухших пожаров под Чернобылем, спасатели сообщили о новых возгорания в Олевском районе Житомирской области. Огонь распространился на территории Полесского природного заповедника.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"Во второй половине дня около 15 ч. в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи села Рудня-Перганская, местами пожар переходил в верховой", - указано в сообщении.

Для ликвидации пожара на место прибыли 124 человека личного состава, 26 единиц техники и три самолета АН-32П. При помощи авиатехники удалось потушить пожары на верхушках деревьев.

Появились фото и видео нового пожара на севере Житомирской области. Видео: Facebook / ГСЧС

Сейчас пожарные продолжают тушить травяную подстилку и древесину.

Отметим, по последним данным сервиса IQ Air, качество воздуха в Киеве находится на безопасном уровне. В рейтинге городов по уровню загрязнения воздуха украинскую столицу определили на 62 место.

Напомним, в селе Новоселки Житомирской области в результате возгорания сухой травы и лесной подстилки огонь повредил и уничтожил 8 сооружений.

Как сообщала "Страна", сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) локализировали 2 последних очага пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.