Суд города Измаила Одесской области наложил штраф на местную жительницу, которая работает парикмахером и принимала клиентов, несмотря на общегосударственный карантин по COVID-19.

Об этом сообщило местное издание "Пушкинская" со ссылкой на соответствующие данные судебного реестра.

Так, 15 апреля салон горожанки был открыт для посещения. На суде же женщина попросила её не наказывать, так как обслуживались в салоне только его работники.

"Клиентка, однако, выдала своего мастера. Она рассказала полиции, что пришла в салон, чтобы сделать маникюр и постричься, при этом сама работает барменом. Учитывая это обстоятельство, парикмахера оштрафовали на 17 тысяч гривен", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал на 17 тысяч качка, который в начале апреля протестовал против карантина в киевском Гидропарке.

Еще мы писали, что за нарушение карантина в Москве оштрафовали больного с коронавирусом, перепутав его с близнецом.