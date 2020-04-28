В Совете Европы считают, что использование в некоторых странах мобильных технологий слежения за передвижениями людей во время карантина и их контактов может нарушать права человека.

Обеспокоенность по этому поводу выражена в заявлении председателя комитета Совета Европы по "Конвенции 108" о защите данных Алессандры Перуччи и комиссара СЕ по защите данных Жана-Филиппа Уолтера.

Если такие приложения вводятся, то это должно происходить на ограниченный период времени и исключительно на добровольных началах. Они должны обеспечить минимизацию рисков, когда данные о дислокации лиц могут быть использованы, считают в СЕ.

В СЕ отметили, что мониторинг через мобильные приложения контактов людей, заболевших COVID-19, не должен нарушать права на защиту персональных данных и приватности. Поэтому в приложениях желательно специально предусмотреть элементы функционала для предотвращения или минимизации рисков. Например, обеспечить невозможность использования данных о местонахождении человека, прямой идентификации, а также не допускать повторной идентификации.

Ранее "Страна" приводила объяснение Владимира Зеленского, как за украинцами будут следить при помощи приложения "Дия".

Мы также рассказывали, как в других странах мира используют контроль за гражданами, чтобы побороть коронавирус.