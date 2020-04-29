В областной психоневрологической больнице Почаева, что в Тернопольской области, коронавирусом заболели 19 сотрудников учреждения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса омбудсмена Украины.

"По состоянию на 27 апреля у 26 пациентов отделения для мужчин была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19. Четверо из них переведены в центральную городскую больницу г. Почаева, в остальных течение заболевания в настоящее время проходит в легкой форме", - заявила главный врач больницы Лариса Василюк, которая также больна COVID-19.

Еще один зараженный врач находится в реанимации, а в случае дальнейшего ухудшения ситуации медиков направят на лечение в Кременецкую центральную районную и Почаевскую городскую больницы.

В лечебном заведении, где нашли 19 заболевших, 25 апреля провели лишь 30 тестов на коронавирус из-за дефицита пробирок для биоматериала.

"Приобретение пробирок профинансировано и после их получения больницей будут осуществлен обследование остальных пациентов и работников. Результаты исследований ожидаются", - добавила Василюк.

По словам главврача, медперсонал придерживается всех норм личной защиты, однако выделенных средств недостаточно. Всего в больнице 100 мест для больных коронавирусом, 62 из них уже заняты. Она отметила, что многие пациенты нуждаются в социальной помощи или даже не имеют документов.

Сейчас в Тернопольской области COVID-19 болеют 612 человек, 70 из них уже вылечились, а 12 - умерло.

Напомним, в Монастырисском районе Тернопольской области число заболевших коронавирусом составило 78 человек. Среди них пятеро детей. Днем зараженных было на одного меньше.

Как сообщала "Страна", умер священник Олег Винницкий из райцентра Залещики, который стал первым инфицированным коронавирусом пациентом в Тернопольской области.