Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает подготовку медицинской системы к прохождению пика заболеваемости коронавирусной инфекцией, который придется на 3-8 мая. Страна готова к следующему шагу - стабилизации экономической ситуации.

Как сообщает Правительственный портал, заявление глава Кабмина сделал во время заседания Совета по вопросам экономического развития Украины 28 апреля.

В заседании приняли участие министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, заместитель директора Национального института стратегических исследований, секретарь Совета Ярослав Жалило, директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи Элла Либанова, старший научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Аслунд, советник президента Украины Олег Устенко и другие.

Шмыгаль уверен в готовности украинской системы здравоохранения к пиковой нагрузке.

"Следующий пик заболеваемости, если он будет, медицинская система встретит подготовленной. Рынок насыщен средствами индивидуальной защиты, больницы готовы, люди дисциплинированы в том, чтобы придерживаться санитарных норм. Теперь правительство сфокусируется на поддержке малого и среднего бизнеса и стабилизации экономической ситуации", - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что на следующей неделе Кабмин планирует утвердить постановление о первых этапах выхода из карантина.

"Пока мы идем к пику, который, по расчетам Национальной академии наук, ожидается с 3 по 8 мая. Однако у правительства есть план послаблений. И мы утвердим, как будут внедрены первые этапы, чтобы и бизнес, и граждане имели возможность подготовиться к этому заранее", - сказал премьер.

Участники совещания обсудили представленные правительством пять этапов выхода из карантина и предоставление фермерам возможности реализовывать аграрную продукцию.

Как писала "Страна", карантин в Украине продлен до 11 мая.

До этого времени послаблений вводить не будут, кроме открытия рынков. А 6 мая правительство утвердит план выхода из режима ограничений.