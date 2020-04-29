Выход из карантина: рынки – с пятницы, парикмахерские – с 12 мая

Вчерашний день подтвердил, что тема выхода из карантина является уже более важной, чем тема самой эпидемии. Вслед за президентом и премьером, которые озвучили планы по смягчению ограничительных мер, вчера с подобной речью выступил и мэр Киева. Видимо, даже Виталий Кличко понял, что на сегодняшний день быть поборником жестких мер уже непопулярно.

Он даже заявил, что откроет рынки в случае, если такое решение примет правительство. Хотя при прошлой попытке Дениса Шмыгаля это сделать именно Кличко был главным противником.

Так что теперь можно не сомневаться, что сегодня Кабмин примет решение по рынкам и что с пятницы оно начнет действовать. Однако создается впечатление, что одной этой уступкой власть просто пытается оттянуть момент, когда необходимо будет принимать кардинальные решения.

Если послушать выступления всех представителей власти, то можно проследить единую логику: все возможные послабления сопровождаются кучей оговорок. Из-за этого ни у кого нет уверенности, что 12 мая на самом деле начнется тот самый первый этап, который озвучил премьер и который вчера фактически повторил Кличко.

Больше того, сам первый этап еще нельзя назвать серьезным шагом по выходу из карантина: пока полноценно не заработает общественный транспорт (и прежде всего – метро в Киеве, Харькове и Днепре), большие города останутся на вынужденном карантине. Даже если все остальные ограничительные меры отменят.

Возможность сходить в сквер, на рынок или в парикмахерскую не заменит для сотен тысяч невозможности нормально добраться на работу. И пока власть не объявит четкую дату запуска общественного транспорта, всерьез говорить о выходе из карантина не приходится.

Заробитчан за границу не пустят

Еще одна гримаса карантина – отсутствие возможности работать для сотен тысяч заробитчан, которые вернулись в страну. Здесь для большинства из них работы нет, а границы закрыты. Правда, в последнее время щель немного приоткрылась – целый ряд европейский стран заявил, что им нужны иностранные рабочие для сбора урожая. Финляндия даже выделила официальную квоту для украинцев. Но наше правительство ответило отказом.

Вчера ситуацию комментировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он сообщил, что обращения от стран-работодателей действительно есть, но "безопасность и здоровье граждан" важнее. Что любое путешествие в условиях пандемии – это риск заразиться. И особенно – если это путешествие самолетом.

Почему путешествие самолетом несет особенные риски, министр не объяснил. Так же, как он не объяснил, почему украинским работникам нельзя лететь в страны, где уровень заболеваемости не выше нашего.

И, наконец, главное - не пояснил, что делать заробитчанам в Украине, в условиях, когда в нашей стране безработица просто зашкаливает.

Почему ресторан Тищенко попал в скандал?

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко попал в очередной скандал. Правда, теперь скандал связан не с ним лично, а с его бизнесом – рестораном "Велюр". Который, как выяснилось, во время карантина работает в режиме "для своих". Что в случае с бизнесом нардепа от партии власти, конечно, не может не возмущать: нельзя требовать от других того, чего не выполняешь сам.

За Тищенко уже вступилась фракция – мол, на самом деле ресторан не работает, его просто используют как место встреч. Однако завершился защитный текст от "Слуги народа" фактическим опровержением написанного вначале: мол, если ресторан все-таки работал, то он заплатит штраф. Иначе говоря, мы на самом деле не знаем, что там было, и заявление выпустили только потому, что "надо".

Это заявление от "Слуги народа" продемонстрировало всю неоднозначность отношения к Тищенко внутри фракции. Ресторатор, безусловно, входит в число самых узнаваемых "слуг" и при этом уже успел конвертировать свою узнаваемость в собственную зону влияния: нардеп курирует в партии Киев.

Он уже сам публично признался, что назначен ответственным за предвыборную кампанию по местным выборам в столице, и даже намекал, что может пойти на выборы мэра. Но мэрские выборы – это большой куш только в случае победы, а вот выборы в Киевсовет в случае со "Слугой народа" – это большой куш еще до выборов, причем вне зависимости от результата.

Местные выборы, как известно, будут проводиться по пропорциональной системе с открытыми списками. Которая, по сути, является мажоритаркой, только мажоритарщику нужно купить бренд у партии. Причем у партии проходной, потому что если не пройдет партия, то не пройдет и кандидат, даже если победит на округе. Естественно, осенью самым дорогим брендом в большинстве регионов будет "Слуга народа". А самым дорогим регионом, естественно, является Киев.

И все это находится в руках Тищенко. Естественно, многие хотят перехватить у ресторатора этот куш, пока столичный список еще не составлен и деньги за места в нем еще не проплачены. Поэтому скандалы с Тищенко неизбежно будут еще. И вопрос только в том, сумеют ли на него накопать что-то такое, чтобы выбить из игры.

Саакашвили уже ушел в оппозицию?

Михаил Саакашвили продолжает попытки пробраться в правительство. Но как-то странно. Вчера он встретился с фракцией "Голос", чтобы сагитировать ее голосовать за себя, и сагитировать, видимо, удалось. После встречи пресс-служба фракции сообщила, что Михо назвал ее самой лучшей в парламенте.

И если такие слова действительно были сказаны, то Саакашвили, похоже, вообще не понимает украинскую политику. Ведь "Голос" – это как бы оппозиционная фракция, так что, называя ее "самой лучшей", кандидат в премьеры, по сути, объявляет о том, что он тоже оппозиционер.

Это не говоря уже о том, что добиваться голосов маленькой оппозиционной фракции, унижая при этом большую фракцию власти, просто глупо. Ведь "Голос" 226 голосов не даст – их вообще нельзя получить без "Слуги народа".

А со "слугами" у Саакашвили явные проблемы. Вчера стало известно, что даже спикер парламента Дмитрий Разумков сомневается в том, что будет поддерживать кандидатуру бывшего грузинского президента, если его предложат в правительство. И тут нужно понимать: если спикер публично говорит, что сомневается, то это означает, что он точно против.

И не он один. Вчера в "Слуге народа" заявили, что представления от Кабмина на назначение Михо вице-премьером в парламенте вообще нет. А без такого представления даже голосования состояться не может.

Конечно, если Зеленский очень захочет, то он придет на Кабмин и лично посмотрит, кто и как голосует за это представление. Но уже сейчас очевидно, что тема Саакашвили стала серьезным яблоком раздора внутри власти.

Рынок земли: кто ее купит по украинскому закону

Президент тем временем подписал самый скандальный закон за всю его каденцию – закон о рынке земли. В комментарии, распространенном пресс-службой главы государства, правда, он назван не скандальным, а историческим – и это тоже правда, учитывая тот факт, что мораторий на продажу земли сельхозназначения продлевался почти два десятка лет.

Зеленский не мог не подписать этот закон – даже если бы лично он был против рынка земли, есть еще фактор МВФ, который в последние месяцы стал самым главным фактором внутренней политики страны. Однако фактор МВФ в данном случае одноразовый, а вот что потом делать с открывшимся рынком земли – это огромный вопрос.

Украина не была готова к нему даже в нормальные времена. А теперь, когда эпидемию коронавируса прогнозируют едва ли не на два года, готовность к открытию рынка выглядит сомнительной даже к 1 июля 2021 года – как в законодательной части, так и в части реальной работы рынка.

Но главное в том, что в своем нынешнем виде этот закон не интересен никому из тех, кто поетнциально мог бы купить украинскую землю. Иностранцев допустят только через референдум. По банкам есть ограничения на продажу в течение двух лет. Крупнейшие украинские агроолигархи, которые сейчас арендуют сотни тысяч гектаров земли, теоретически могли бы попробовать, так как для арендаторов предусмотрено первоочередное право покупки.

Но практически для них это не имеет смысла при действующем ограничении в 100 гектаров. Никто из агроолигархов не будет возиться с тысячами подставных лиц, оформляя на них землю.

Поэтому на практике покупка земли по этому закону могла бы быть интересна двум категориям - небольшим фермерам для увеличения своего надела либо местным авторитетным людям (чиновникам, силовикам, бандитам), которые в своем районе могут организовать сотню подставных лиц, чтоб аккумулировать 10 000 гектар.

Но у первой категории нет денег (и при нынешнем состоянии кредитного рынка они и не появятся), а у второй деньги есть, но есть и желание скупить как можно дешевле.

В общем, закон этот, похоже, в своем нынешнем виде в силу не вступит. И за ближайший год еще может быть сильно доработан.