Европа, несмотря на карантин, не только открывает границы для сезонных работников из Украины, но и готова организовывать для них авиачартеры. В самом ЕС такого еще не было, чтобы сборщиков урожая завозили специальными рейсами.

Однако украинские власти не хотят выпускать заробитчан самолетами под предлогом карантинных мер безопасности. И это при том, что через западную границу в обе стороны курсируют тысячи людей.

Одному рейсу, который организовала фермеры Финляндии совместно с МАУ, все-таки удалось вылететь из Борисполя в Хельсинки 23 апреля, два других, запланированных на эту неделю, отменили из-за протестов Киева. Формально запрета на выезд нет, но разрешений на чартеры не дают.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что, мол, нечего шастать по заграницам, и в Украине "полно работы", а глава МИДа Дмитрий Кулеба настаивает, что в условиях пандемии "любое путешествие, особенно самолетом подвергает опасности заболеть".

Кроме финнов, привезти украинских рабочих готовы поляки, немцы и англичане. Как заявил в эфире польского телеканала TVP президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот, первые 200 человек из Украины готовы привезти чартером на работы во Вроцлав.

За сбор урожая в Финляндии платят примерно 2-2,5 тысячи евро, в Германии - около 1,5 тыс. евро, в Польше - 800-1000 евро.

"Страна" выясняла, как организовывали "заробитчанские чартеры" и что теперь с ними будет.

Первый чартер встречали в аэропорту из министерства

Из-за карантина в Европе не хватает сезонных рабочих, может сгнить урожай и вырасти цены на продукты - поэтому руководство ЕС разрешило открыть границы для сборщиков.

Первой на поля начали завозить работников немецкие фермеры - они организовали чартеры из более бедных Румынии и Болгарии. Хотят привлечь также работников из Украины, труд которых стоит еще дешевле.

Вслед за Германией заробитчанский чартер организовала Финляндия - на овощные и ягодные фермы, в теплицы. Финские власти согласовали местным фермерам квоту в 1,5 тысячи заробитчан, тысяча из них - из Украины.

Первым рейсом полетели около 200 человек. Для Финляндии это настолько неординарное событие, что самолет в Хельсинки встречали журналисты и чиновники.

Билет стоимость 300 евро оплачивали работодатели. По приезду украинцев по правилам должны были поместить на две недели на карантин, но часть фермеров, как рассказали нам рекрутеры, обойдут это условие.

Но, по информации от финского союза ягодных и фруктовых хозяйств, можно обойтись без карантина, если такой труд будет организован безопасно, с соблюдением дистанции и гигиены (что в большинстве случаев и происходит). Тесты на коронавирус делают только если есть симптомы.

И, кстати, многие финны ревностно восприняли такой рекрутинг, поскольку из-за карантина сами остались без работы. Все больше мнений, что нужно привлечь своих: студентов, безработных.

Правда, и плату за свой труд они требуют намного выше, чем украинцы (ведь даже безработные получают хорошие пособия). А фермеры говорят, что не могут платить больше, иначе вырастут цены на продукты. Вот и нанимают дешевых украинских рабочих и даже готовы везти их чартерами, несмотря на эпидемию.

"Финская сторона представляет их своему обществу как специалистов с опытом и супервайзеров. В большей части случаев это отвечает действительности. Принятие такого чартерного рейса было, разумеется, исключением также для самой Финляндии. Никогда раньше не организовывалось чартерных сообщений в Финляндию в контексте трудовой миграции. Об исключительности события говорит то, что первый рейс встречали в аэропорту Хельсинки, помимо представителей организатора, то есть Центрального сельхозсоюза, также руководитель штаба министерства сельского хозяйства Финляндии. Финская пресса очень активно освещает вопрос весенней квоты и чартерных рейсов. А местных жителей волнует вопрос того, почему в условиях чрезвычайной ситуации и вирусной эпидемии, когда сотни тысяч финнов отправлены в вынужденный отпуск, страна решилась-таки принять 1500 иностранцев. Многие финны относятся к такому развитию событий негативно", - рассказал "Стране" Сергей Шрамов из консалтингового агентства TEMPOREL Oy, который занимается трудоустройством украинцев в Финляндии.

Чартер с украинскими заробитчанами настолько исключительное событие для Финляндии, что самолет встречали журналисты и чиновники. Видео: Facebook Сергея Шрамова

Планируют рейсы на 7 и 20 мая

Попасть на сезонные работы в Финляндию, по словам рекрутеров, хотели многие заробитчане, но в список попала только тысяча человек. В целом же потенциальный рынок труда для сезонных работников из Украины финны оценивают в 14 тысяч человек (именно на столько украинцев рассчитывало министерство экономики страны).

Для украинцев трудоустройство на сезонные работы в Финляндии действует по упрощенной схеме - достаточно биометрического паспорта и специального сертификата, который выдает миграционная служба. Для этого регистрируются на сайте EnterFinland и получают решение на электронную почту.

"В список "тысячи" попали только самые опытные, кто уже не один год собирал урожай и набил руку. Фермеры просили большую квоту, но во время карантина установили такой лимит, во всяком случае пока. Ну а теперь, когда правительство Украины препятствует чартерам, финские фермеры готовы везти работников из Таиланда - и местные власти идут им на встречу. Хотя привезти тайцев, конечно, обойдется дороже - дорога дальняя", - рассказала нам Светлана Олиярник из рекрутингового агентства.

Тем не менее, по данным Шрамова, финские фермеры продолжают планировать чартерные рейсы из Украины.

"Эти рейсы предварительно запланированы на 7 и 20 мая. Билеты пока еще не в продаже. Организатор обещает открыть продажи после того, как будет утверждена дата перенесенного второго рейса. Также сообщалось, что Финляндия уже подумывает о рейсе в начале июня", - говорит Шрамов.

"Хотят "откаты" за самолет с "рабами"

Дадут ли добро на вывоз работников, зависит от переговоров с Киевом, сказали нам в дипломатических кругах.

"Финны, конечно, шокированы уровнем бюрократии и коррупции в Украине, из-за чего и застопорился вопрос с заробитчанскими рейсами. С другой стороны, для Киева такие чартеры - удар по имиджу, мол, из Украины во время карантина массово вывозят работников, когда у самих работа есть. Но, конечно, никто не пойдет за 6 тысяч гривен, которые предлагает правительство. В то же время есть опасение, что заробитчане могут взбунтоваться, как было с рынками", - говорит источник.

В соцсетях сезонные работники и правда массово негодуют из-за запрета на чартеры, возмущаются нарушением права человека и грозятся "заробитчанским майданом".

"Трагедия и разруха в головах. Власти даже не представляют, до какого социального взрыва может дойти. А может представляют, и специально делают", - рассуждает Виктор Коваль.

"Я думаю, что через месяц наши люди через проволоку в Польшу пешком побегут, и никто их не остановит. Или будет такой "майдан", что ничего не останется живого. Я лично готов на все", - пишет львовянин Александр Гаврилюк.

"Такой позор. В новостях постоянно "Ukraina, Ukraina". Мои коллеги меня спрашивают, как так случилось, что Украина не сдержала договоренностей", - рассказывает нам живущая в Финляндии украинка Анжелика Томаш.

Среди заробитчан ходит версия, что рейсы могут возобновиться, когда кто-то во власти получит свои "откаты" с рейсов.

"Государство, прикрываясь якобы заботой о гражданах, отказывается выпускать сезонных работников в другие страны (несмотря на заинтересованность и со стороны работников, и со стороны принимающей стороны). Призыв это государство отменять не планирует, несмотря на очевидные риски распространения вируса, и существующую статистику заболевания в ВСУ. Отношение к гражданам как к рабам, которых государство может отказаться передавать другим (по взаимной выгодой), но может принудительно использовать само (бесплатно) - это уже не то, что может поразить. На что эти граждане будут жить все время действия запрета, и как экономика в период кризиса компенсирует еще и отсутствие потоков валюты, которую эти работники шлют домой, никого особенно не волнует. Более показательным станет момент, когда эти чартеры с работниками все же начнут отправляться. Это будет означать лишь то, что государство, пользуясь ситуацией, всего лишь набивало цену на своих рабов, а получив откаты за каждый самолет и каждую "единицу рабочей силы", снова потеряет интерес к этим гражданам - до следующей возможности нажиться: не удивлюсь, если практика разрешений на заработки (платных официально и неофициально) сохранится и в дальнейшем", - предполагает в разговоре с нами Влад Иванец.

"Прорвемся через границу. Как Саакашвили"

Впрочем, заробитчане обещают, что все равно прорвутся и ищут обходные пути через Беларусь, которая не вводила карантин и не закрывала страну.

"Я попала в список на сезонные работы, но мой рейс отменили. Поеду на машине до Беларуси, перейду границу, а там из Минска полечу в Хельсинки. но только почему в нашей стране все делается так, чтобы создать людям проблемы? И сам не гам, и другом не дам. Ведь ехать через Беларусь - это дорого и сложно, но другого выхода нет. И где логика правительства в том, что на машине через Беларусь в Финляндии можно (как и в Польшу на машине), а самолетом - нельзя? Пусть дадут людям достойную зарплату, а если не могут, то и не имеют права запрещать ехать", - возмущается с разговоре с нами львовянка Елена Лось.

"Вместо того, чтобы договориться нормально и официально со страной, которая успешно держится в условиях коронавируса, дать людям возможность не скатиться до нищеты, надо устраивать все так, чтобы искали нелегальные пути, спивались, сливались, считали последние копейки. То есть побольше социальной напряженности", - пишет в Facebook Наталья Терамае, которая живет в Финляндии.

"Шмыгаль хочет вернуть эпоху Щербицкого, когда за рубеж нельзя было выезжать. Скоро трудодни возобновят", - негодует Олег Коваль.

"Это трэш какой-то. В Польшу тоже не пустят? Как это, не выпускать украинцев за границу? Это что, Северная Корея?", - пишет в Facebook Валерий Шпичка, который занимается трудоустройством украинцев за рубежом.

"Это вообще такие жесткие нарушения наших прав и свобод, я в шоке, запретили спорт на воздухе, парк, рыбалку, а теперь вообще мы невыездные, должны быть в стойле", - возмущается Сергей Жуков.

"Будем "прорываться" через закрытые границы. Как это возможно, если границы закрыты? Как Саакашвили", - написал у себя в Facebook Сергей Шрамов.