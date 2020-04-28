В Кременчуге Полтавской области коронавирус нашли у семьи заболевшей ранее медсестры. Так, заразился ее муж и сын, который работает в полиции.

Об этом сообщил городской глава Кременчуга Виталий Малецкий на своей странице в Facebook.

"Сегодня получили положительные результаты ПЦР-тестирования по трем кременчужанам. Это отец и сын из семьи, в которой матери был диагностирован COVID-19 при обследовании медицинских работников центральной районной больнице. Женщина работает медицинской сестрой. Отец является частным предпринимателем, а сын работает в полиции, они находятся под домашним наблюдением семейного врача", - заявил он.

Еще один ребенок заразился после того, как у его родителей и сестры нашли коронавирус. Всего в Полтавской области известно о 180 заражениях и 20 выписанных из больниц после преодоления болезни.

Напомним, с начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксированы 239 летальных исходов зараженных коронавирусом. Большинство умерших - это люди в возрасте, имеющие другие тяжелые заболевания.

Как сообщала "Страна", сингапурские ученые прогнозируют, что пандемия инфекции Covid-19 в Украине может закончиться до 8 июня.