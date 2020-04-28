Одним из распространенных вирусных инфекционных заболеваний является краснуха. В Центре общественного здоровья объяснили, чем она отличается от COVID-19.

Отличия пресс-служба ЦОЗ привела в Facebook.

Возбудителем краснухи является РНК-геномный вирус семьи Togaviridae. Инфекцию распространяет больной человек, даже если у него нет клинических проявлений. Возбудитель инфекции передается воздушно-капельным путем. Хотя выделение вируса с мочой, калом и носоглоточной слизью не исключает возможности распространения инфекции контактно-бытовым путем - то есть через посуду и другие предметы быта. Особенно часто это случается в закрытых детских коллективах.

Инкубационные период заболевания составляет 16-24 дня.

При краснухе часто появляется сыпь. Среди других симптомов характерны высокая температура и иногда слабость.

Новая коронавирусная инфекция передается капельным и контактным путями. То есть через мелкие частицы, которые выделяются из носа или рта больного COVID-19 во время кашля или чихания. Эти капли распространяются на расстояние около одного метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом.

Вирус не передается воздушным путем. Это означает, что он не способен переноситься потоками воздуха на большие расстояния от больного человека.

Инкубационный период коронавируса - 1-14 дней.

Среди его симптомов самые распространенные - сухой кашель, температура, боль в горле и слабость.

Вакцинопрофилактика - это единственный эффективный метод борьбы с краснухой. Вакцины же против COVID-19 пока не существует.

В 2019 году в Украине заболеваемость краснухой уменьшилась на 45%. В течение года заболели 138 человек. Интенсивный показатель на 100 000 населения составил 0,33. Для сравнения, в 2018 году заболели 235 человек, а интенсивный показатель был 0,55.

В течение января-февраля этого года краснухой в Украине заболели 20 человек.

Ранее в ЦОЗ рассказывали, чем отличается коронавирус от кори.

"Страна" публиковала напоминание ЦОЗ о том, что прививки от тяжелых заболеваний важно делать несмотря на коронавирусный карантин.