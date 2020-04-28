Резко увеличивающееся количество заболевших коронавирусом в Украине связано не с быстрым распространением болезни, а с появлением качественных тестов на COVID-19.

Об этом сообщила глава Ровненского областного центра общественного здоровья Елена Гандзюк, передает пресс-служба ЦОЗ.

В ходе брифинга Гандзюк отметила, что самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Киеве, Киевской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Ровенской областях.

"Наблюдается очень четкая тенденция - в этих регионах сделано большее количество тестирований. Если в какой-то области сделали более 3 000 тестов, то есть около 20% положительных случаев. В Ровненской области мы сделали 3 200 тестирований и у нас 553 случая, это 18,5%. Это следствие качественного выявления болезни, эпидрасследования и эффективной работы в таких очагах", - заявила она.

По словам главы Ровенского ЦОЗ, в регионе планомерно появляется все больше тестов на коронавирус, также поступает помощь медперсонала и качество исследований в лабораториях. Гандзюк отметила, что к работе с больными привлечены работники и оборудование перинатального, а также диагностического центра

Напомним, с начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксированы 239 летальных исходов зараженных коронавирусом. Большинство умерших - это люди в возрасте, имеющие другие тяжелые заболевания.

Как сообщала "Страна", к 27 апреля в Украине инфицирование коронавирусом подтверждено у 1749 медработников. Это составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть фактически каждый 5-й зараженный - сотрудник медучреждения.