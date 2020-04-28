Венгерский лоукостер WizzAir начал продавать билеты по маршруту Вена-Киев-Вена с 12 мая. Тариф - от 25 евро.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования билетов на официальном сайте авиакомпании.

Уже на 12 мая продаются билеты из Вены в Киев и обратно. Улететь из австрийской столицы в Украину будет стоить в этот день 24,99 евро, рейс Киев-Вена - 29,99 евро.

13 мая полеты между столицами не будут выполняться. С 14 мая рейс Вена-Киев-Вена будет осуществляться на ежедневной основе.

Стоимость билета Вена-Киев 14 мая составит 29,99 евро. Билеты на последующие дни, по меньшей мере до конца июня, продаются по фиксированной цене - 24,99 евро. Такая же цена - 24,99 евро - по меньшей мере до конца июня - распространяется и на билеты на рейс из украинской столицы в Вену.

В тоже время, стоит отметить, что до сих пор нет ни решения правительства Украины о возобновлении регулярных международных рейсов, ни решения Евросоюза об открытии границ для иностранцев (сейчас въезд в шенгенскую зону для не граждан стран ЕС запрещен).

Поэтому на каком основании WizzAir продает билеты - непонятно. То ли в авиакомпании знают какую-то секретную информацию, то ли продают билеты "на авось".

Ранее сообщалось, что в Ryanair назвали идиотским решение о социальной дистанции в самолетах и заявили, что не полетят с пустыми креслами.

Также мы писали, что авиакомпания МАУ с 1 по 9 мая выполнит 11 спецрейсов для возвращения застрявших за границей украинцев.