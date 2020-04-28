Минюст разъяснил, какие документы удостоверяют личность и кто имеет право их проверить во время карантина
В Министерстве юстиции Украины напомнили, что в период карантина запрещено находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность.
Согласно сообщению министерства в соцсети, такие документы делятся на два вида:
1) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины:
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- дипломатический паспорт Украины;
- служебный паспорт Украины;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа;
- удостоверение личности на возвращение в Украину;
- временное удостоверение гражданина Украины.
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:
- водительское удостоверение;
- удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
- вид на жительство;
- карточка мигранта;
- удостоверение беженца;
- проездной документ беженца;
- удостоверение личности, когда лицо нуждается в дополнительной защите;
- проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.
Кто имеет право требовать у человека удостоверение личности?
"Перечень субъектов, имеющих право проверять документы, удостоверяющие личность, очень широк. Начнем с того, что осуществлять проверку документов лица может полицейский. Причем, он не имеет права изымать документ, который предъявляет ему человек, в том числе и паспорт", - отмечают в Минюсте.
Также определены случаи, когда документы, удостоверяющие личность, предоставляются нотариусам, банкам, работодателю и так дальше.
Когда еще следует предъявлять документ, удостоверяющий личность?
Документы следует предъявлять по требованию должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством, при обращении к ним, а также лицам, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях во время их составления, в суде, в военкомате при установлении военнообязанного лица, при пересечении государственной границы, при оформлении таможенных документов и в других случаях.
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