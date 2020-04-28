В Министерстве юстиции Украины напомнили, что в период карантина запрещено находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Согласно сообщению министерства в соцсети, такие документы делятся на два вида:

1) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины:

паспорт гражданина Украины;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

дипломатический паспорт Украины;

служебный паспорт Украины;

удостоверение личности моряка;

удостоверение члена экипажа;

удостоверение личности на возвращение в Украину;

временное удостоверение гражданина Украины.

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус:

водительское удостоверение;

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

вид на жительство;

карточка мигранта;

удостоверение беженца;

проездной документ беженца;

удостоверение личности, когда лицо нуждается в дополнительной защите;

проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита.

Кто имеет право требовать у человека удостоверение личности?

"Перечень субъектов, имеющих право проверять документы, удостоверяющие личность, очень широк. Начнем с того, что осуществлять проверку документов лица может полицейский. Причем, он не имеет права изымать документ, который предъявляет ему человек, в том числе и паспорт", - отмечают в Минюсте.

Также определены случаи, когда документы, удостоверяющие личность, предоставляются нотариусам, банкам, работодателю и так дальше.

Когда еще следует предъявлять документ, удостоверяющий личность?

Документы следует предъявлять по требованию должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством, при обращении к ним, а также лицам, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях во время их составления, в суде, в военкомате при установлении военнообязанного лица, при пересечении государственной границы, при оформлении таможенных документов и в других случаях.

Ранее "Страна" информировала, что в странах Евросоюза договорились ввести "Covid-паспорт" для туристической сферы.

Также мы писали, что украинцам паспорт в смартфоне не заменит бумажный документ.