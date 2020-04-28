В столице Туркменистана Ашхабаде ужесточили требования к внешнему виду женщин. Госслужащим и бюджетным работникам, включая преподавательниц, запретили обесцвечивать волосы, носить накладные ресницы, делать татуаж бровей, маникюр и педикюр.

Об этом сообщает "Радио Азатлык".

Подобные запреты уже вводились весной 2018 года, однако со временем смягчились. Сейчас же их вновь вернули. Причем отныне не только нельзя ухаживать за собой, но и следует соблюдать определенный дресс-код.

Так, женщины не должны носить одежду с широкими воротниками, украшенными национальными узорами. Воротники обязаны быть "узкими, простыми и скромными".

Ограничения сначала ввели государственные учреждения в Геокдепинском этрапе (этрап - административно-территориальная единица Туркмении). А в последние дни такие же требования стали предъявлять и в бюджетных организациях Ашхабада. В частности, в школах провели собрания, где присутствующим объявили об очередных ограничениях.

"На собраниях не дают внятных объяснений причин новых запретов. Но граждане, обсуждая это между собой, говорят об очередной попытке властей одеть женщин одинаково, в соответствии с их требованиями, объясняя это национальными традициями. С другой стороны, по мнению женщин, власти таким образом хотят оказать давление на сферу косметических услуг, цены на которые в последнее время очень выросли", - пояснил ситуацию корреспондент "Радио Азатлык".

Женщинам пригрозили увольнением, если они не подчинятся новым требованиям. Кроме того, владельцев салонов красоты и парикмахерских вызывали в полицию и предупредили, что ограничения касаются их работы, запретив оказывать клиентам услуги.

Как сообщала "Страна", два года назад власти Туркменистана запретили выезд за границу гражданам, не достигшим 40 лет.

Также мы писали, что сейчас в этой стране арестовывают за ношение масок и разговоры об инфекции.