Число вылечившихся от коронавируса за сутки в Италии превысило число заразившихся, свидетельствуют данные, распространенные во вторник Управлением гражданской обороны Италии, передает Интерфакс.

Согласно этим данным, за сутки были выписаны 2317 человек, в то время как количество новых заражений составило 2,1 тыс. Скончались 382 человека.

Таким образом, за весь период с начала эпидемии в Италии диагностировано заболевание у 201,5 тыс. человек, из которых 27,3 тыс. скончались и почти 69 тыс. вылечились и выписаны из больниц. Лечение в настоящий момент проходят 105,2 тыс. человек.

Италия сейчас занимает третье место в списке самых неблагоприятных стран с точки зрения эпидемиологической ситуации, однако, итальянские медики уже некоторое время отмечают определенную стабилизацию ситуации и общую тенденцию к снижению числа случаев заражения коронавирусом.

Ранее "Страна" сообщала, что в Великобритании снова выросло число жертв коронавируса после рекордного его падения.

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