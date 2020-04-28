В Великобритании за последние сутки скончались 586 пациентов с коронавирусом COVID-19.

Таким образом, число летальных исходов пациентов, госпитализированных с COVID-19, достигло в Великобритании 21 092. При этом за сутки до ныне истекших число скончавшихся пациентов с коронавирусом составляло 360 человек - самый низкий подобный показатель за последние четыре недели.

Об этом сообщает во вторник телеканал Sky News со ссылкой на министра здравоохранения страны Мэтта Хэнкока.

Между тем, Хэнкок на брифинге отметил, что со среды правительство начнет публиковать более полную статистику летальных исходов у лиц с коронавирусом, включая тех, кто умер в домах престарелых и у себя дома. Ранее, отметил министр, "это не было возможным".

Он добавил, что к концу апреля правительство должно добиться цели проводить в день 100 тыс. тестов на возможное наличие коронавируса.

Ранее стало известно, что число случаев COVID-19 в Великобритании приближается к 160 тыс.

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