Результаты опроса "Украина на карантине" показали: 43% граждан считают, что положение с коронавирусом в стране ухудшается. Втрое меньше людей полагают, что оно улучшается.

Опрос провела социологическая группа "Рейтинг" 24-25 апреля.



Сразу 33% респондентов заявили, что ситуация с заболеваемостью не меняется. А 15% уверены, что она улучшается. При этом чем чаще люди следят за новостями, тем больше в них растет уверенность, что ситуация с коронавирусом ухудшается.



Среди респондентов 68% часто следят за новостями о коронавирусе, 19% делают это от случая к случаю, 9% - редко. А 5% вообще не интересуются новостями на эту тему. Новости о коронавирусе чаще отслеживают граждане старшего возраста, женщины и бедные.



В опросе участвовали 1 200 граждан старше 18 лет, проживающие во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ранее "Страна" приводила результаты опроса об отношении украинцев к медицинским чиновникам.

Мы также публиковали результаты исследования о том, как в Украине соблюдают карантин.