Диагностирование коронавируса проводят минимум 46 лабораторий в Украине, включая частные. Больше всего тестов исследовали в Винницкой области.

Об этом, во вторник, 28 апреля, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины в Facebook.

Отмечается, что в стране по состоянию на 28 апреля всего исследовано 98,719 образцов методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

В ЦОЗ добавили, что тестированию подлежат лица с подозрением на коронавирус, контактировавшие с пациентом с подтвержденным Covid-19, пациенты с пневмонией, медработники (каждые 5 дней) и пациенты, которые выздоровели (для снятия диагноза).

Более 10 000 тысяч тестов исследовали в Винницкой области, около 9 000 тысяч тестов было сделано в Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Херсонской, Одесской, Черкасской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Ранее мы публиковали карту распространения коронавируса по областям Украины.

Также напомним, что по данным на 28 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 9 410 человек.