Опубликована карта распространения COVID-19 по областям Украины на 28 апреля

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям. Всего в стране насчитывается 9 410 заболевших COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook:

Винницкая область - 406 случаев (92 выздоровели)

Волынская область - 260 случаев (52 выздоровели)

Днепропетровская область - 318 случаев (16 выздоровели)

Донецкая область - 52 случая (10 выздоровели)

Житомирская область - 354 случая (16 выздоровели)

Закарпатская область - 387 случаев (33 выздоровели)

Запорожская область - 208 случаев (44 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 783 случая (72 выздоровели)

Киев - 1 298 случаев (64 выздоровели)

Киевская область - 604 случая (63 выздоровели)

Кировоградская область - 356 случаев (61 выздоровел)

Львовская область - 371 случай (58 выздоровели)

Луганская область - 32 случая (3 выздоровели)

Николаевская область - 116 случаев (3 выздоровели)

Одесская область - 248 случаев (12 выздоровели)

Полтавская область - 180 случаев (20 выздоровели)

Ровенская область - 553 случая (46 выздоровели)

Сумская область - 95 случаев (54 выздоровели)

Тернопольская область - 664 случая (74 выздоровели)

Харьковская область - 221 случай (17 выздоровели)

Херсонская область - 88 случаев (26 выздоровели)

Хмельницкая область - 72 случая (18 выздоровели)

Черкасская область - 276 случаев (55 выздоровели)

Черновицкая область - 1 429 случаев (79 выздоровели)

Черниговская область - 39 случаев (4 выздоровели).

Среди 9 410 заболевших коронавирусом в Украине, 401 зараженного нашли за последние сутки. На стационаре находится 6 430 человек, из них 1 532 - врачи. Госпитализировать пришлось 2 980 человек, 121 пациент поддерживают жизнедеятельность при помощи аппарата искусственной вентиляции легких.

В стране насчитывается 238 умерших от болезни, 992 украинца уже вылечились.

Напомним, с начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксированы 238 летальных исходов зараженных коронавирусом. Большинство умерших - это люди в возрасте, имеющие другие тяжелые заболевания.

Как сообщили "Страна", в Италии число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило количество новых случаев болезни. В частности, в течение последних суток выздоровели 3 003 человека (это стало третьим за эту неделю рекордом). В общей сложности выздоровели уже 57 576 человек