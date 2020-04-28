Опубликована карта распространения COVID-19 по областям Украины на 28 апреля. Фото: pixabay.com

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям. Всего в стране насчитывается 9 410 заболевших COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая область - 406 случаев (92 выздоровели)
  • Волынская область - 260 случаев (52 выздоровели)
  • Днепропетровская область - 318 случаев (16 выздоровели)
  • Донецкая область - 52 случая (10 выздоровели)
  • Житомирская область - 354 случая (16 выздоровели)
  • Закарпатская область - 387 случаев (33 выздоровели)
  • Запорожская область - 208 случаев (44 выздоровели)
  • Ивано-Франковская область - 783 случая (72 выздоровели)
  • Киев - 1 298 случаев (64 выздоровели)
  • Киевская область - 604 случая (63 выздоровели)
  • Кировоградская область - 356 случаев (61 выздоровел)
  • Львовская область - 371 случай (58 выздоровели)
  • Луганская область - 32 случая (3 выздоровели)
  • Николаевская область - 116 случаев (3 выздоровели)
  • Одесская область - 248 случаев (12 выздоровели)
  • Полтавская область - 180 случаев (20 выздоровели)
  • Ровенская область - 553 случая (46 выздоровели)
  • Сумская область - 95 случаев (54 выздоровели)
  • Тернопольская область - 664 случая (74 выздоровели)
  • Харьковская область - 221 случай (17 выздоровели)
  • Херсонская область - 88 случаев (26 выздоровели)
  • Хмельницкая область - 72 случая (18 выздоровели)
  • Черкасская область - 276 случаев (55 выздоровели)
  • Черновицкая область - 1 429 случаев (79 выздоровели)
  • Черниговская область - 39 случаев (4 выздоровели).

Опубликована карта распространения COVID-19 по областям Украины на 28 апреля. Фото: Facebook / ЦОЗ

Среди 9 410 заболевших коронавирусом в Украине, 401 зараженного нашли за последние сутки. На стационаре находится 6 430 человек, из них 1 532 - врачи. Госпитализировать пришлось 2 980 человек, 121 пациент поддерживают жизнедеятельность при помощи аппарата искусственной вентиляции легких.

В стране насчитывается 238 умерших от болезни, 992 украинца уже вылечились.

Опубликована карта распространения COVID-19 по областям Украины на 28 апреля

Опубликована карта распространения COVID-19 по областям Украины на 28 апреля

Опубликована карта распространения COVID-19 по областям Украины на 28 апреля

Напомним, с начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксированы 238 летальных исходов зараженных коронавирусом. Большинство умерших - это люди в возрасте, имеющие другие тяжелые заболевания.

Как сообщили "Страна", в Италии число выздоровевших от коронавируса за сутки превысило количество новых случаев болезни. В частности, в течение последних суток выздоровели 3 003 человека (это стало третьим за эту неделю рекордом). В общей сложности выздоровели уже 57 576 человек

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