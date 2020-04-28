С первого мая в Житомире ослабят некоторые карантинные меры. В частности, речь идет о работе продуктовых рынков и парикмахерских.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

В рамках рассмотрения вопроса об ослаблении карантинных мер в Житомире исполнительным комитетом городского совета было решено открыть несколько главных рынков при условии выполнения ими противоэпидемических норм и парикмахерских, которые могут выполнять все требования.

"С 1 мая будет разрешено предоставление услуг парикмахерскими по предварительной записи и не более одного посетителя на 15 кв. м. площади или при наличии физически обособленного рабочего места", - заявил глава юридического департамента ведомства Евгений Черныш.

Если рынки смогут обеспечивать персонал индивидуальными средствами защиты и предотвратить скопления людей, контролируя, чтобы на 10 кв.м пространства был не более, чем один клиент, власти позволят открыться некоторым рынкам города. Обязательным условием является также упаковка для каждого продукта на открытых прилавках. Так, первыми начнут свою работу рынок "Ржаной", "Сенной", "Хмельник", "Киевский", "Тетерев" и "Привокзальный".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки. В среду, 29 апреля, правительство рассмотрит этот вопрос на внеочередном заседании. А уже в пятницу, 1 мая, продовольственные рынки могут открыть.

Как сообщала "Страна", после волны протестов фермеров, которая прошла по всей Украине, Кабинет министров в среду примет решение открыть 280 продовольственных рынков по всей стране уже до конца недели.