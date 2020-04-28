Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во вторник, 28 апреля, обнародовал план по постепенному снятию карантинных ограничений, введенных из-за пандемии Covid-19.

Об этом со ссылкой на Мицотакиса сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам министра, в Греции из-за карантина заболеваний коронавирусом становится меньше, поэтому первый этап снятия ограничения начнется уже с 4 мая и продолжится до середины июня.

Так, со следующей недели в стране откроются небольшие магазины и салоны красоты. Кроме того, будут сняты ограничения на передвижение в пределах периферий (административных районов) страны.

Более этого, для индивидуального посещения при соблюдении мер социального дистанцирования будут открыты церкви. Церковные службы при этом не возобновятся.

Позднее в мае начнут открываться школы. В июне возобновят работу детские сады и начальные школы, а также торговые центры, рестораны и отели.

Также Мицотакис выразил благодарность жителям страны за соблюдение ограничений, которые помогают стране справиться с пандемией Covid-19.

Всего в Греции с начала вспышки коронавируса выявлено 2534 случая заражения, 136 из них скончались.

Раннее мы писали, что с 1 мая Австрия выходит из режима самоизоляции, из Вены запускают авиарейсы в европейские города.

Также сообщали, что с 11 мая во Франции начнутся существенные ослабления карантина.