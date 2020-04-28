Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас в связи с пандемией коронавируса впервые после Второй мировой войны вся планета проходит через трудные испытания, но запланированные к 75-летию великой Победы мероприятия обязательно состоятся.

Как сообщают РИА Новости, об этом глава государства сказал на совещании по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах России.

Путин коснулся темы празднования 75-й годовщины Дня Победы. Он заверил, что все запланированные праздничные мероприятия обязательно состоятся.

"Все, что планировали в честь 75-летия великой Победы, обязательно состоится: проведем и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка". Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна и прежде всего - вдвойне - для наших ветеранов", - заявил Путин.

"Пожалуй, впервые после войны весь мир проходит через столь трудные испытания. Конечно, с военными их сравнить нельзя. И слава Богу! Но надо четко понимать, мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом, и его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей преуменьшать тоже нельзя. Мы видим, какие тяжелые последствия во всем мире несёт распространение коронавируса. Делаем все возможное, чтобы его остановить", - сказал президент России.

По его мнению, "основной удар" принимают на себя медицинские работники.

"Они ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других, призывают всех нас к осторожности, к выполнению требований самоизоляции. Они на настоящем медицинском фронте сражаются за всех нас. Их слово имеет особый вес для осознания крайней необходимости тех ограничений, которые введены", - отметил Путин.

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