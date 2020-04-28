Несмотря на пандемию коронавируса в мире, правительство Болгарии рассчитывает открыть активный туристический сезон уже с первого июля.

Об этом со ссылкой на министра туризма Болгарии Николину Ангелкову сообщает БГНЕС.

"Мы планируем начать подготовку с 15 июня и начать активный летний сезон с 1 июля", - сказала Ангелкова.

Отмечается, что туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособных болгар.

"Вместе мы работаем над тем, чтобы болгарский туристический продукт был высокого качества, у нас есть много туристических возможностей. Я надеюсь, что этот кризис сделает нас сильнее и сплоченнее, несмотря на ту напряженность, которую каждый из нас испытывает в связи с неопределенностью на данном этапе", - добавила министр.

Ранее мы писали, что на Бали туристический сезон могут открыть уже в мае.

Также сообщали, что Испания из-за коронавируса закрыла для иностранцев туристический сезон-2020.