В среду, 29 апреля, в Украине продолжается карантин в связи с распространением коронавируса.

Сегодня представители малого бизнеса с утра собираются провести акцию протеста в Киеве. Они будут требовать закончить карантин 1 мая, чтобы дать возможность малому бизнесу кормить свои семьи.

Вчера Виталий Кличко представил план по выходу столицы из карантина с 12 мая, то есть до этого времени послаблений не обещают.

Кстати, в Черновцах после массового протеста продавцов горсовет позволил открыть рынки. В Житомире местные власти с 1 мая разрешили работать парикмахерским, продуктовым рынкам и кафе на вынос. Глава Луганской ОГА вчера попросил Киев разрешить открыть рынки и запустить транспорт в регионе.

Ожидается, что Кабмин сегодня разрешит работу 282 рынков с 1 мая при соблюдении санитарных норм. Но больше послаблений до 11 мая не будет.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о трех сценариях выхода из карантина: жестком, либеральном и адаптивном. По его словам, Украине ближе третий. Таким путем пошли в Чехии и Польше.

По последним данным Минздрава, в Украине 9 866 случаев коронавируса, из них 250 летальных. Выздоровели 1103 человека.

Карта коронавируса 29 апреля в Украине

09:34 Видео столкновений ФОП-майдановцев с полицией.

09:32 Под Кабмин подъехала колонна автопробега протестующих.

09:29 Улица Грушевского свободна для проезда.

09:27 Видео с акции под Кабмином.

09:25 Улицу Грушевского практически расчистили, сейчас должны восстановить движение автомобилей. Автомобили не эвакуировали, протестующие их забрали сами.

09:22 Как задерживали одного из предпринимателей на акции под Кабмином.

09:20 В Украине за истекшие сутки +456 случаев коронавируса. Число излечившихся превысило тысячу.

09:15 Сейчас протестующие начали освобождать одну полосу движения, чтобы их автомобили не эвакуировали.

09:13 Протестующие заявляют, что карантин должен быть для всех. "Эпицентр работает, Рошен, Макдоналдс работают, не работает только малый бизнес. Если карантин, то для всех", - заявил Эльдар, владелец сети кофеен.

Эльдара уже на этой акции задерживала полиция, но затем отпустила.

09:05 Много полиции и Нацгвардии.

08:57 В Киеве на улице Грушевского под стенами Кабмина началась акция протеста предпринимателей. Они требуют завершения карантина с первого мая, чтобы дать возможность малому бизнесу "кормить свои семьи".

Люди приехали на автомобилях и заблокировали проезд через Грушевского. Прибыли эвакуаторы - из-за этого между протестующими и полицией произошла словесная перепалка.

08:50 По данным на утро 29 апреля, в Германии число зараженных короной превысило 157 000. Это свежие данные института Роберта Коха.

08:30 В Днепре на домах, где проживают зараженные коронавирусом люди, появились листовки - предупреждения. Они развешены уже на 150 домах города. Это инициатива мэрии. Народ в соцсетях уже вовсю обсуждает это "ноу-хау".

08:15 Президент Трамп подписал специальный указ которым приравнял американские мясокомбинаты к оборонным заводам и запретил их закрывать во время эпидемии. "Американцам нужен белок", - так пояснили в пресс-службе Белого дома это решение.

08:00 Разбирались, будут ли протестовать предприниматели против медленного снятия карантина, запланированного властями.

07:55 Сегодня важное заседание Кабмина. Он должен будет открыть рынки в Украине. А также - срезать зарплаты топ-менеджерам госкорпораций.

"Кабмин сегодня во второй раз попытается ограничить выплаты сверхвысоких зарплат руководителям предприятий и членам наблюдательных советов в 47 000 гривен. Задним числом с 1 апреля и до конца карантина", - написала в Facebook нардеп Ольга Василевская.

07:50 Разобрались вчера, как оформить пособие по безработице через портал "Дия" - то есть в удаленном режиме. Вот пошаговая инструкция.

07:46 Город Каховку в Херсонской области закрывают на карантин с 29 апреля по 4 мая. Из города нельзя будет выехать. А попасть туда смогут лишь местные жители и работники критической инфраструктуры. Причина - вспышка коронавируса (22 случая).

07:41 Десятка стран по приросту смертности за вчерашний день.

07:36 ТОП-10 государств с наибольшим приростом заболевших за 28 апреля.

07:30 Россия вошла в десятку стран, где больше всего заболевших коронавирусом.