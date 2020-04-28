Инфицированного коронавирусом москвича Антона Серика оштрафовали на четыре тысячи рублей за нарушение самоизоляции. Между тем 28-летний мужчина послушно безвылазно сидел дома, а по городу перемещался его здоровый брат-близнец Анатолий.

Об этом сообщает издание "Московский комсомолец".

По словам Антона, с 13 апреля он должен был находиться дома в течение двух недель. Он и его родители (как контактные лица) дали соответствующую расписку. Анатолий иногда привозил им продукты и лекарства. И в одну из таких поездок камеры видеонаблюдения зафиксировали его при выходе из дома.

"Мы втроем не выходим на улицу вообще, я даже на лестничную клетку не выглядываю. Продукты и лекарства нам доставляет Анатолий. И тут я получаю письмо, в котором мне пишут: "19 апреля в 11 часов вы выходили из дома и вас зафиксировали при возвращении из общественного места". Фото даже не приложили, только слова. Вот я и думаю, что какая-то камера сфоторграфировала моего брата, у которого был в тот день разовый пропуск. А я теперь должен заплатить четыре тысячи рублей", - пожаловался журналистам Антон.

Постановление об административном правонарушении прислало Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Антон обратился в ОАТИ, чтобы уладить недоразумение. Однако там сказали, что ничем не могут ему помочь, так как подобными проблемами занимается филиал в Троицке. Чиновники посоветовали либо ехать туда, либо обращаться в суд.

Антон опасается, что если врач продлит ему карантин, Анатолия еще раз могут спутать с ним - и тогда штраф увеличат до пяти тысяч.

По словам юриста, молодой мужчина может оспорить штраф в ОАТИ, предоставив фото и свидетельства о рождении его и брата. Если же ведомство не отменит своего решения, придется обращаться в суд и привлекать свидетелей, которые подтвердят, что Антон не нарушал режима изоляции.

Как писала "Страна", 13 апреля Москва закрыла по домам жителей, а власти ввели пропуска для передвижения по городу.

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