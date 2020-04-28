В Житомирской области, где недавно было зафиксировано много пожаров, во вторник, 28 апреля, произошло возгорание травяного настила возле села Рудня-Перганская Олевского района. Спасатели ликвидируют лесной пожар.

Об этом сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

"Во второй половине дня около 15.00 в Олевском районе Житомирской области произошло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская, местами пожар переходил в верховой... С помощью авиации ГСЧС удалось ликвидировать огонь, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пеньков и древесины", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 124 человека и 26 единиц техники, в том числе от ГСЧС 59 человек личного состава и 14 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.

От села Рудня-Перганская до границы Украины с Беларусью около 15 км.

Ранее "Страна" публиковала фото сожженых пожарами сел в Житомирской области.

Также мы писали, что спасатели продолжают тушить лесные пожары, где тлеют отдельные очаги травяного настила, пеньки и древесина.